Presentata la rassegna cinematografica dal titolo: “Si entra spettatori, si esce protagonisti” del giornalista, attore e regista spagnolo Juan Manuel Cotelo. Un’iniziativa presentata da Don Benito Giorgetta, in collaborazione con il cinema Oddo, la parrocchia di San Timoteo, la Diocesi di Termoli- Larino, l’Associazione Iktus Lucia e Bernardo Bertolino, e la Fondazione Infinito Mas Uno.

Sei film che partiranno dal prossimo 18 Gennaio e che affronteranno tematiche importanti che daranno modo agli spettatori di interrogarsi e riflettere, rispondendo alle domande esistenziali, che ciascuno di noi serba nel proprio cuore. Perchè esisto? Da dove vengo? Dove vado? Sono solo alcune delle riflessioni che si potranno perpetrare attraverso la visione delle pellicole. “Il Cinema – così come ha ricordato don Benito – è un’attività ludica, ricreativa e culturale e attraverso il cinema ci si deve interrogare su temi fondamentali. Noi vogliamo batterci su questo, vogliamo provocare risposte di senso a tutte le persone che ne usufruiscono. Ho avuto modo di conoscere Juan Manuel Cotelo, nel mio viaggio a Lisbona, con il Papa, l’estate scorsa, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. E’ una persona attenta alla vita della chiesa e dopo la sua conversione, avvenuta diversi anni, fa si è dedicato al compito dell’evangelizzazione. I suoi film contengono un contenuto religioso. “L’Ultima cima”, che sarà il film di apertura parla della vita di un sacerdote. Dodici anni fa quando uscì la pellicola, anche l’allora cardinale Bergoglio gli telefonò per compiacersi del lavoro svolto.”

La rassegna si terra dal 18 gennaio, con proiezione unica seguita dalla presenza del regista spagnolo e proseguirà ogni giovedì per sei appuntamenti, con doppia proiezione, alle 19.00 e alle 21.00.