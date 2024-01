Il Comune di Roccavivara e di Montefalcone nel Sannio approvano il protocollo d’intesa per rispondere all’avviso pubblico nazionale “Turismo delle Radici”. Più precisamente, il Ministero degli Esteri ha pubblicato il Bando per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo da attuare in occasione del “2024 anno delle radici italiane”. L’avviso pubblico – si riporta nel documento ufficiale – rappresenta una misura finalizzata a realizzare, in collaborazione con i Comuni italiani, una serie di iniziative nel quadro del “2024 – Anno delle radici italiane nel mondo” nell’ottica di sensibilizzare le comunità locali sul tema dell’emigrazione italiana e dei viaggi delle radici e a creare sui territori un’offerta turistica mirata e integrata rivolta ai viaggiatori delle radici, costituendo una rete di Enti che saranno certificati come “Italea – Comune delle radici italiane”. Inoltre, l’avviso intende promuovere lo sviluppo di processi atti ad incentivare il turismo e gli investimenti in aree ad elevato tasso di disoccupazione, in particolare i piccoli borghi e le zone rurali d’Italia, contrastando lo spopolamento di tali aree e favorendo forme di turismo ecosostenibile che favoriscano per quanto possibile la partecipazione di donne e giovani- L’avviso prevede una dotazione finanziaria di euro 4.728.387,80 che saranno assegnati al numero massimo di 850 comuni selezionati. Dopo l’approvazione del protocollo d’intesa tra i due comuni trignini, si procederà alla realizzazione di un progetto per la candidatura definitiva.