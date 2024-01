A Campobasso non si placano le polemiche sulla realizzazione della pista ciclabile. E mentre l’assessore Cretella difende il progetto, dall’opposizione, il capogruppo della Lega, Alberto Tramontano, parla di opera inutile.

“Carreggiate ridotte, corsie ciclabili create in tratti di strada pericolosi e pressoché inutilizzabili da parte dei quattro ciclisti campobassani, colpi di pittura di qua e di là, corsie tratteggiate lungo discese con pendenze da brividi, percorsi che si intersecano pericolosamente con i flussi automobilistici. Per Tramontano si tratta di una operazione inutile e pericolosa per i pedoni, i ciclisti e gli automobilisti. “Più di duecentomila euro spesi per soddisfare il furore ideologico dei 5 stelle che ancora una volta non hanno fatto una seria analisi costi-benefici – ha denunciato – Per una città in una profonda crisi economica, demografica, sociale e culturale a quale soluzione hanno pensato i 5stelle del capoluogo di regione? Alla pista/corsia ciclabile. Questo “disegno” racconta di una visione miope, lontana dalle necessità reali della comunità cittadina ed è frutto di una narrazione ideologica disancorata alla realtà.

La mobilità sostenibile va sostenuta, ma non a tutti i costi e non contro il buon senso – ha proseguito Tramontano –

Si sarebbero dovute scegliere aree che garantiscono i requisiti minimi di sicurezza e di fruibilità, invece si è realizzato un percorso pensato su carta e che all’atto pratico appare fallimentare e pericoloso. Un altro aspetto non abbastanza sottolineato-continua Tramontano – è la sostenibilità economica dell’opera nel tempo: dove saranno reperite le risorse per rifare ogni anno le strisce, per sistemare i cordoli, per la segnaletica orizzontale e verticale?

Chiediamo con forza che si blocchi questa ennesima inspiegabile iniziativa dei 5stelle che davvero hanno ancora una volta dimostrato di non saper amministrare l’ordinario e di non saper progettare lo straordinario – ha proseguito l’esponente della Lega – Si impieghino le risorse disponibili per la manutenzione ordinaria delle strade cittadine: vi sono zone della città che sono mal ridotte da anni e non ricevono nessun tipo di manutenzione, basta fare un giro nelle tante contrade cittadine.

Si impieghino le risorse destinate alla pista ciclabile alla valorizzazione del centro storico e delle attività commerciali che lì insistono, si adottino strumenti di fiscalità di vantaggio per chi investe e rischia nelle zone meno favorite di Campobasso. Questo vuol dire amministrare e fare il bene della propria comunità. L’inutile pista ciclabile cittadina è l’ultimo fallimentare simbolo”, ha concluso Tramontano.