Al via i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada comunale di Trivento, denominata Macchia Laccavone. Dal giorno 14 gennaio 2024, a partire dalle ore 8.30 e fino a fine lavori, previsti per il 20 gennaio prossimo, sarà vietato il transito al tratto di strada che collega il Centro con le contrade Querciapiana e Casale San Felice. Lavori che si raccordano con l’intervento di rispristino del ponte sul torrente Rivo. Intanto, vanno avanti i lavori di ampliamento e adeguamento impiantistico e funzionale della Scuola dell’Infanzia di via Acquasantianni, realizzati grazie ai fondi PNRR.