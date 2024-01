Il Comune di Torella del Sannio pubblica il bando per 4 borse lavoro. L’area dove saranno impiegati i destinatari del progetto è la vigilanza scolastica e l’accompagnamento durante il trasporto scolastico. Il sussidio è pari a 250,00 euro lordi al mese, per un massimo di 9 mesi, con un impegno settimanale di 18 ore, distribuite secondo le esigenze del Comune. I destinatari devono avere: cittadinanza italiana o di uno stato aderente la UE; la residenza presso il Comune di Torella del Sannio; età minima di 18 anni; essere in condizione di disoccupazione e/o di non occupazione; non essere stato interdetto dagli uffici pubblici; idoneità fisica all’attività della borsa lavoro. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 17 gennaio 2024.