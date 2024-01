Un Polo culturale per Trivento, l’iniziativa dell’Associazione centro storico. L’appuntamento è per sabato 13 gennaio dalle 10 alle 13 presso il Polifunzionale in via Marconi di Trivento. Nei suoi oltre 20 secoli di storia – si riporta nel comunicato stampa – grazie anche alla sua felice posizione geografica, è stata Municipium romano e sede di Diocesi. Successivamente, in tempi relativamente più recenti, è diventata centro di studi e patria di letterati e uomini di cultura. L’Associazione Centro Storico Trivento crede nella ricchezza del nostro patrimonio materiale e immateriale e, convinta della necessità di scommettere su di esso per rigenerare il nucleo fondativo della città, è lieta di presentare un documento con il quale mostra alla cittadinanza come vorrebbe trasformare il centro storico in un polo culturale. Ne discuteranno insieme: amministratori, rappresentanti delle istituzioni, ricercatori e professori universitari.