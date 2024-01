Scuola Primaria di Trivento, aperte le iscrizioni per il servizio di supporto didattico. L’Amministrazione comunale di Trivento, fa sapere il vicesindaco nonché assessore alle Politiche sociali, Sandra Stinziani, ha finanziato alla scuola un servizio di attività di affiancamento allo svolgimento dei compiti assegnati per casa, in orario post-scolastico. Le azioni da realizzare sono intese a promuovere attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto a criticità – fa sapere nell’avviso il dirigente scolastico Beniamino Campese – finalizzate alla promozione dello studio e della socializzazione, nonché all’acquisto di beni e servizi, con funzione strumentale rispetto agli interventi da realizzare per il potenziamento delle attività. Il servizio sarà organizzato usufruendo di personale esterno con qualifica di educatore messo a disposizione dalla società che ha manifestato la propria disponibilità. Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano dalle ore 14:00 alle ore 16:30 con cadenza bi-settimanale, nelle giornate di martedì e giovedì fino ad esaurimento delle ore disponibili. Il personale che sarà nominato provvederà alla sorveglianza degli alunni dalla fine delle attività didattiche alle ore 14,00 per la consumazione del pasto all’interno della scuola. L’Istituto ha acquisito anche la disponibilità di un’azienda che potrebbe organizzare un servizio mensa essenziale, la spesa sarebbe a carico delle famiglie con costo di circa euro 4,00. Il servizio mensa sarà attivato in presenza di un numero di richieste non inferiori a 20 unità. Si invitano i genitori degli alunni della Scuola Primaria a manifestare il proprio interesse compilando l’apposito modulo e inviandolo alla scuola al seguente indirizzo email: cbpm070004@istruzione.it entro il 17 gennaio 2024. Si evidenzia che la scuola potrà accettare fino ad un massimo di 30 richieste, con priorità assoluta per alunni DSA o BES certificati.