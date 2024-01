Il big match della diciannovesima giornata è senz’altro il derby L’Aquila – Chieti. Allo stadio Gran Sasso andrà in scena il primo scontro diretto d’alta classifica del girone di ritorno, i padroni di casa sono immediati inseguitori del Campobasso, mentre il Chieti è leggermente in ritardo ma solo per la sospensione della gara di domenica scorsa contro l’Ascoli, interrotta per infortunio del direttore di gara sullo 0 a 0 al minuto 22’ del primo tempo (a proposito la gara riprenderà mercoledì prossimo alle 14.30). Trasferta laziale per la Sambenedettese, l’altra vice capolista del girone F sarà ospite del Tivoli. Una prova importante per i marchigiani che in trasferta non vincono dal lontano 28 ottobre, esattamente dal successo maturato a Monterotondo. Turno sulla carta agevole per il Campobasso che attende l’Fc Matese. Sappiamo benissimo che ogni gara rappresenta delle insidie, in particolare in questo girone così equilibrato. I matesini di Urbano non sono assolutamente una vittima sacrificale sul cammino della capolista, certo i biancoverdi sono in crisi di risultati e al momento occupano l’ultimo posto. La società è intervenuta sulla rosa e possiamo affermare che il Matese non è assolutamente una squadra da retrocessione, siamo certi che nel girone di ritorno i campani renderanno la vita difficile a tutti. In casa Campobasso è arrivata l’ufficialità di Lambiase, preso anche il fuoriquota Del Prete, centrocampista classe 2005 proveniente dalla Casertana, oggi la firma di Niccolò Romero, come ampiamente documentato in questi giorni i rossoblu hanno ufficialmente un’altra freccia nell’arco per proseguire la scalata alla Lega Pro. Romero va ad integrare il reparto offensivo composto da Persichini, Di Nardo e se vogliamo Coquin e De Cerchio, questi ultimi due possono occupare sia il ruolo di mezz’ala che di seconda punta. Nuova linfa, per aumentare la possibilità di scelte del tecnico e sopperire anche ad eventuali defezioni, come accaduto per Serra che salterà almeno tre gare. Previsto un importante afflusso di pubblico a Selvapiana, la piazza è calda, nonostante le prime temperature rigide di questi giorni, e non farà mancare il suo apporto in queste due sfide consecutive in casa, Matese e poi Ascoli.

La società del Termoli, tramite comunicato stampa, ha smentito categoricamente ogni trattativa di cessione. Anzi, dal momento in cui il patron Montaquila ha palesato la volontà di fare un passo indietro, non è intercorsa nessuna concreta trattativa di cessione, come si evince dalle parole del club. Un segnale forte teso a raccontare i fatti e ad evitare distrazioni in questa fase delicata della stagione. In prossimità della sfida prevista ad Ascoli, sicuramente uno snodo fondamentale per la stagione dei giallorossi.

Infine bomba di mercato per la Sambenedettese che ha tesserato Diego Fabbrini svincolato dopo l’esperienza con la Lucchese. Attaccante classe 1990, 165 presenze e 20 gol tra Serie A, Coppa Italia, Serie B e Lega Pro. Un colpo da novanta per la società marchigiana per rinforzare il reparto avanzato, Fabbrini non ha mai giocato in serie D, per lui anche una presenza con la nazionale maggiore.