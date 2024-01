Il vescovo di Trivento e la comunità diocesana danno il benvenuto al nuovo Arcivescovo Metropolita di Campobasso- Boiano. “Il vescovo di Trivento, Mons. Claudio Palumbo, e tutta la comunità diocesana porgono le più vive felicitazioni ed i più fervidi auguri a Mons. Biagio Colaianni per la sua nomina ad Arcivescovo Metropolita di Campobasso- Boiano. Elevano unanime preghiera perché il suo ministero sia benedetto dal Signore e dagli uomini. Ringraziano, nel contempo, S. Eccellenza Mons. Giancarlo Maria Bregantini per il generoso e fecondo servizio pastorale, reso come arcivescovo di Campobasso e Metropolita delle quattro diocesi molisane. Il ricordo della sua persona rimarrà sempre vivo nelle nostre preghiere, perpetuando la viva comunione ecclesiale vissuta insieme in questi anni”.