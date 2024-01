L’Arcivescovo Mons. Giancarlo Bregantini, dopo le dichiarazioni del sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente, precisa che non ha mai impedito l’uso funerario del terreno attorno alla chiesa di S. Maria delle Macchie.

“Anzi – ha detto – ho sollecitato più volte il parroco don Peppino Cardegna e il consiglio pastorale parrocchiale, a trovare punti di accordo e armonia con le attese del sindaco e della gente del paese. Per questa ragione – ha continuato l’Arcivescovo emerito – sono disponibile a dare l’autorizzazione all’Istituto diocesano Sostentamento Clero per la compravendita del terreno, in modo da evitare spiacevoli spaccature, recuperando così la stima e la fiducia reciproca. In questo modo il terreno potrà essere concesso per l’uso cimiteriale”.