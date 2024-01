E’ stato picchiato

in modo brutale nel carcere Torre Sinello di Vasto l’uomo di 40 anni, di Montenero di Bisaccia arrestato alla Vigilia di Capodanno con 412 grammi di cocaina, che aveva in casa a San Salvo. Da quanto si apprende sarebbe stato malmenato per una questione sentimentale, perchè a qualcuno non sarebbe gradita la sua relazione con una donna. Per il 40enne è stato necessario ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale di Vasto. Adesso è tornato in carcere, dove è tenuto in isolamento per proteggere a sua incolumità e probabilmente sarà trasferito in un altro penitenziario per ragioni di sicurezza.