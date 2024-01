Il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ha ricevuto ieri mattina una delegazione di mamme per affrontare i temi del Pediatra di libera scelta e della Zona Carente di Montenero di Bisaccia, recentemente individuata dall’Asrem come zona straordinaria, “decisione – ha detto il sindaco – che va nella direzione di garantire la figura del Pediatra ai bimbi che risiedono in una zona come la nostra, con un territorio particolarmente esteso e che comprende anche i comuni limitrofi. Vanno però accelerate le procedure che dovrebbero portare il nostro territorio a dotarsi, in concreto, dell’importante figura del Pediatra. Con grande senso di responsabilità, le mamme hanno atteso molti mesi, ma il disagio attuale e le preoccupazioni sono sempre più evidenti e non consentono – ha concluso il sindaco – ulteriori ritardi”