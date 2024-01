Quando ha iniziato il suo turno, certo non si aspettava un pomeriggio così movimentato. Una giovane barista di Colleferro in pochi minuti ha dovuto fronteggiare le molestie verbali di due ubriachi, i danneggiamenti al locale, l’aggressione al titolare del bar e poi le minacce ai carabinieri arrivati sul posto. Protagonisti della scena da Far West due uomini, un 43enne della provincia di Campobasso e un 39enne di Roma. Sono entrati nel bar e hanno chiesto un caffè, rivolgendo apprezzamenti alla donna dietro al bancone. La barista, posta in una situazione sgradevole e capendo che i due erano ubriachi, ha chiesto aiuto alla collega sul retro, e entrambe hanno invitato gli uomini a pagare ed uscire. Le parole hanno suscitato la rabbia dei due che hanno cominciato a spaccare vetrine, arredi e le slot machine nel locale: danni da 15mila euro.

Il titolare del bar, un giovane di 24 anni, ha tentato di mettere alla porta i due ubriachi, ma è stato malmenato ed è finito al Pronto soccorso con ferite alla testa. A tentare di mettere fine alla furia devastatrice del molisano e del romano sono arrivati i carabinieri, ma i due hanno continuato ad inveire e minacciare anche gli uomini in divisa. Uno ha tentato la fuga ed è stato bloccato dai militari; l’altro, rimasto nel bar, ha continuato ad insultare le donne presenti e si è rifiutato di farsi identificare. Il pomeriggio bravo si è concluso in caserma, con l’arresto dei vandali ubriachi per violenza e minacce nei confronti dei carabinieri e molestie, danneggiamento e lesioni personali. Al termine delle formalità, sono finiti ai domiciliari, fino alla direttissima in tribunale di Velletri. Il giudice ha convalidato gli arresti, disponendo la scarcerazione in attesa del processo ordinario.