Prosegue l’attività di ampliamento del servizio di raccolta differenziata intrapreso dall’Amministrazione comunale nei mesi scorsi, di concerto con la ditta che gestisce il servizio.

A partire da domani, martedì 9 gennaio, inizierà la distribuzione dei mastelli e del materiale informativo agli utenti che attualmente conferiscono i rifiuti nella batteria di prossimità collocata in contrada Breccelle. Terminate le operazioni di consegna, che dovrebbero espletarsi in un lasso temporale di circa una settimana, si provvederà a rimuovere le postazioni stradali dando il via al servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Con particolare attenzione a contrade e frazioni – spiegano dall’Amministrazione comunale – stiamo portando avanti un programma che prevede l’incremento della raccolta differenziata porta a porta e che proseguirà anche nelle prossime settimane, con un ampliamento a tappe di cui i cittadini interessati saranno prontamente informati.

Il percorso che abbiamo intrapreso – precisa il sindaco, Piero Castrataro – ha l’obiettivo primario di migliorare la vivibilità cittadina, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e al rispetto della città. L’eliminazione delle cosiddette batterie di prossimità rappresenta un deterrente all’abbandono selvaggio di rifiuti, anche da parte di non residenti, cui troppo spesso abbiamo assistito.

Invito pertanto i cittadini alla piena collaborazione – conclude il Sindaco – sempre nell’interesse collettivo di migliorare la nostra città e tutelare l’ambiente in cui viviamo.