Mostra artistica al Castello Svevo di Termoli dal titolo: “Back to the Sheepfold”. Proprio nel borgo antico sono state esposte le opere del writer Francesco Scapolatempore, in arte “SirSkape”, che ha esposto una serie di illustrazioni raffiguranti il protagonista, l’ovino, nelle sue riproposizione dei famosi capolavori della storia dell’arte, riletta in chiave satirica.