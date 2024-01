La tragedia di Pozzo Dolce a Termoli ha scosso le coscienze, ha richiamato forte l’esigenza di aiutare, non bisogna voltarsi dall’altra parte. La tristissima fine del clochard indigna, fa riflettere. La generosità dei cittadini, però, non manca. «Abbiamo un dovere, non dimenticare l’uomo che noi abbiamo chiamato “nostro fratello”, e continuare la nostra missione accanto ai più deboli”, così l’associazione City Angels è vicina ai senzatetto. Nell’auditorium di Santa Maria degli Angeli a Difesa Grande iniziativa dalla doppia valenza: una mostra di lavori per beneficenza e una raccolta di coperte, giubbini o anche donazioni libere.

Anche da Campobasso e dintorni, con l’impegno di Aps Liberi di essere e Officina Creattiva, diversi cittadini hanno dato voce al cuore, nella sede di Difesa Grande arrivato abbigliamento in grande quantità per le persone bisognose.

Alla mostra hanno preso parte anche gli studenti del liceo Jacovitti, il loro estro e la loro creatività associati al buon cuore hanno lasciato il segno.