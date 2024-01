Perde la vita a Isernia una giovane donna di 41 anni, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe precipitata dal terzo piano di un palazzo nei pressi del comando provinciale dei Carabinieri.

La Polizia sta indagando per ricostruire cosa è accaduto, le modalità e le eventuali cause in cui ha perso la vita la giovane donna.

Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi del 118 ma purtroppo, dato il forte impatto con l’asfalto, non c’è stato nulla da fare per la donna.

La polizia scientifica sta facendo i rilievi del caso.