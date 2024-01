L’Azienda sanitaria regionale potrà procedere fino al prossimo 31 marzo all’acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati e contrattualizzati per il 2023, sia a diretta gestione Asrem che regionale, “con lo scopo di dare continuità alle attività attualmente avviate per l’abbattimento urgente dei tempi delle liste di attesa”. Lo prevede un decreto firmato del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, Marco Bonamico. Sarà l’Asrem a individuare quelle per le quali risulti essere più urgente abbattere i tempi di attesa. Il via libera a seguito di una precisa richiesta da parte dell’Azienda sanitaria finalizzata a proseguire anche nel 2024 il progetto di riduzione delle liste di attesa.