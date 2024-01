Squadre molisane di nuovo in campo, fra cinque giorni sarà di nuovo campionato per la prima del girone di ritorno. La novità di quest’anno introdotta dalla Lnd riguarda il mercato: ci sarà, infatti, la possibilità di svincolarsi fino al prossimo cinque gennaio e di accasarsi in un’altra squadra. Tutto questo in quarta serie e a condizione che avvenga lo svincolo del tesserato. Entro la data citata, dunque, le rose saranno complete e definitive. Entro qualche giorno il Campobasso dovrebbe aggregare due fuori quota ed un attaccante. Si rincorrono i nomi di Mattia Rossetti per il quale sembra ci sia stata una trattativa concreta ma anche quelli di Marcello Trotta, nome che avrebbe preso vigore nelle ultime ore. Calciatore che si è svincolato da qualche giorno dalla Pistoiese, attualmente svincolato e con un passato di tutto rispetto anche in serie A con le maglie di Crotone Sassuolo e Frosinone fra le altre.

Trotta potrebbe essere in possesso di tutte le caratteristiche che richiede Pergolizzi al direttore sportivo. Si starebbero facendo delle valutazioni sulla condizione del giocatore reduce da un’operazione al piede.

Piu’ complesso arrivare ad un calciatore di serie C: esiste un tempo tecnico di un mese che deve trascorrere da quando il tesserato ha giocato l’ultima gara in C prima del suo possibile impiego nella categoria inferiore. Tramontata definitivamente la trattativa con Maio del Riccione per un gioco al rialzo che avrebbe condotto la società emiliana. Prima della pausa di fine anno, la società ha interloquito con Tordella pare per spiegare al calciatore che non ci sarebbe tanto spazio per lui da qui alla fine e per invogliarlo ad accettare una proposta delle ultime ore da parte dell’Isernia. Sembra, altresì, che il calciatore abbia preso tempo in tal senso. Infondate le voci che vorrebbero un’uscita anche di Rasi, calciatore molto gradito a Pergolizzi e anche alla proprietà. Domani prevista doppia seduta per il Campobasso.



Anche il Termoli approfitta della proroga al mercato: dovrebbe firmare ad ore l’attaccante Luigi Palumbo, classe ’91 già noto in Molise per aver militato nel Trivento e nell’Isernia. Sembra che Palumbo abbia raggiunto l’accordo proprio stamattina. Dovrebbe trattarsi dell’ultimo innesto di mercato dopo gli arrivi di Longo e Burzio. Anche i giallorossi hanno ripreso a lavorare agli ordini di Carnevale per preparare la sfida interna al Senigallia proveniente dal colpo grosso in casa della Samb.

Il Vastogirardi aspetta il Fano per una sfida molto pesante in chiave salvezza. Anche la squadra di Marmorini è in campo per la ripresa delle ostilità del 2024. Dalla società alto molisana fanno sapere che non ci saranno altri innesti dopo quelli arrivati nella finestra dicembrina.

L’Fc Matese aveva fatto un tentativo per giungere all’attaccante Ripa che per ora rimane legato ancora al Campobasso. Sabato scorso c’è stato il ritorno a Piedimonte del difensore Luca Cassese direttamente da L’Aquila. Quest’ultima società sarà ospite dell’Fc Matese domenica prossima.

Intanto, c’è da annotare che l’attaccante Danilo Alessandro ha salutato la Sambenedettese per legarsi al Rieti, società di eccellenza laziale.