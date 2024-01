Share on Twitter

Share on Facebook

Segni di buon auspicio per questo 2024.

È’ nata a Isernia, all’Ospedale Veneziale, alle 4:57 del primo gennaio, la piccola Celeste Marzano.

La bimba ha pesato alla nascita 3.460 kg, è in buona salute e ha reso i suoi genitori estremamente felici con la sua venuta al mondo.

La sua mamma Letizia Lombardi e il papà Angelo Marzano, sono di Monteroduni e si dicono emozionati e commossi per l’arrivo di Celeste.

Il parto è stato seguito dall’equipe medica guidata dalla dottoressa Renzi.

Auguri da parte di tutta la redazione alla piccola e auguri a mamma e papà.