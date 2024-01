Share on Twitter

Ieri pomeriggio i Carabinieri Forestali, allertati dai Vigili del Fuoco di Campobasso hanno recuperato due ragazzi abruzzesi che si erano persi sul Matese a confine tra Molise e Campania.

Avevano perso il sentiero del ritorno sul versante campano, in località Pietraroja, nel beneventan.. I ragazzi sono stati ritrovati in buone condizioni. L’intervento è stato portato avanti in collaborazione anche con i tecnici del Soccorso alpino e speleologico.