Share on Twitter

Share on Facebook

In località Tre Termini a 1300 m di altitudine, a Pietrabbondante due cani entrati in un cunicolo e sono rimasti bloccati in un anfratto. I Vigili del Fuoco di Agnone hanno raggiunto, a piedi, la zona impervia e con una microcamera di ispezione hanno perlustrato alcune tane. Infine hanno trovato i cani, e dopo aver allargato il passaggio li hanno liberati e consegnati, sani e salvi, ai legittimi proprietari.