Il Master FIB Molise 2023, disputato il 30 dicembre, ha chiuso la stagione sportiva del movimento boccistico. È terminato, così, un anno importante per il movimento boccistico molisano. Il 2023 è stato costellato da trentuno gare e manifestazioni organizzate dalle società bocciofile affiliate alla FIB, otto delle quali nazionali, due eventi federali e diversi riconoscimenti che hanno fatto da corollario a una stagione sportiva da ricordare.

Il nuovo corso della FIB Molise e delle delegazioni FIB Campobasso e Isernia ha preso il via il 27 febbraio 2022 con l’elezione al vertice del movimento boccistico molisano del presidente Giuseppe Formato e, da quel momento, un’attività intensa coi riflettori nazionali accesi sul Molise in tante occasioni.

Dall’ottobre 2022 al novembre 2023, in tredici mesi, la FIB Molisesi è fatta carico, su proposta del Consiglio Federale, dell’organizzazione di ben quattro eventi federali: la finale della Supercoppa Italiana della Raffa a Termoli (ottobre 2022), le final four scudetto dei Campionati Italiani di Società di 1^, 2^, 3^ Categoria maschili 2022 (novembre 2022), le final four scudetto dei Campionati Italiani di Società di 1^, 2^, 3^ Categoria maschili e del Campionato Nazionale di Società Femminile 2023 (novembre 2023), i Campionati Italiani di Boccia Paralimpica (novembre 2023).

Inoltre, il 26 marzo 2023 la Monforte Campobasso, in collaborazione con la FIB Molise, ha organizzato una gara nazionale Major, a cui hanno partecipato quasi tutti gli atleti dell’Alto livello e diversi campioni mondiali ed europei.

A questi eventi federali sono da aggiungere le gare nazionali, organizzate sia nel 2022 che nel 2023 dalla Monforte Campobasso, dall’Avis Campobasso, dalla Madonna delle Grazie Termoli, dalla Frosolonese, dal DLF Isernia, dalla Riccese Riccia.

L’Avis Campobasso, inoltre, ha organizzato una gara nazionale di bocce paralimpiche in carrozzina (Sitting) e una gara nazionale juniores rientrante nel Circuito Junior Prestige, quest’ultima in collaborazione con la FIB Molise.

La Montenerese di Montenero di Bisaccia, invece, ha organizzato una tappa del circuito federale del Beach Bocce, che ha dato ai vincitori il pass per le finali nazionali di Borgo Sabotino (Latina).

Un’attività intensa che ha posto il Molise tra le regioni più attive del panorama boccistico in un percorso di crescita certificato dai tanti riconoscimenti arrivati nel corso dell’anno.

La FIB Molise, inoltre, con i propri rappresentanti, ha preso parte ai principali eventi nazionali, come i Campionati Italiani Individuali e Coppia senior, i Campionati Italiani di Società di 1^, 2^, 3^ Categoria e Femminili, i Campionati Italiani Juniores con i ragazzi dell’AVIS Campobasso e della Riccese, il Trofeo CONI a cui ha preso parte la rappresentativa juniores della Riccese, il Campionato Italiano a squadre di bocce paralimpiche Sitting/Standing e i Campionati Italiani di bocce paralimpiche Individuale e Coppia Sitting.

Il movimento boccistico è stato presente anche nelle scuole col progetto ‘Bocciando si Impara’, curato dall’ASAM Isernia.

LE CLASSIFICHE INDIVIDUALI – Nel corso dell’attività nazionale e regionale, questi i primi quattro posti delle classifiche degli atleti molisani, relativamente ai primi posti.

Categoria A maschile: 1° Patrice Bianchi (Monforte Campobasso) 22 punti; 2° Antonio Verdone (Monforte Campobasso) 18 punti; 3° Corrado Puzo (La Torre Vinchiaturo) 17 punti; 4° Franco Colavecchia (Bocciodromo Comunale Campobasso) 15 punti; Alessandro De Castro (Avis Campobasso) 14 punti); Stefano Pellicanò (Madonna delle Grazie Termoli) e Massimino De Tollis (Frosolonese) 7 punti.

Categoria B maschile: 1° Vincenzo Iengo (AVIS Campobasso) 26 punti; Berardino Pistilli (La Torre Vinchiaturo) 22 punti; 3° Gianni Fascia (Il Laghetto Venafro) e Maurizio Iacobucci (La Torre Vinchiaturo) 12 punti; 5° Giacomino Farrace (La Torre Vinchiaturo) 10 punti; 6° Michele D’Elia (Bocciodromo Comunale Campobasso) 9,5 punti; 7° Carmelo Arietano (Bocciodromo Comunale Campobasso) e Stefano Calabrese (Madonna delle Grazie Termoli) 8,5 punti.

Categoria C maschile: 1° Ernesto Di Iorio (Frosolonese) 26,5 punti; 2° Rino Petti (Bocciodromo Comunale Campobasso) 14,5 punti; 3° Crescenzo Paolo De Michele (Riccese) e Fabiano Iapaolo (Frosolonese) 12 punti; 5° Salvatore Amorosa (Avis Campobasso) 11 punti; 6° Gennaro Presutti (Avis Campobasso), Loreto Tizzano (Monforte Campobasso) e Luca Iacobucci (Avis Campobasso) 10 punti; 9° Luigi Russo (Il Laghetto Venafro) 7,5 punti.

Categoria D maschile: 1° Franco Mascia (Riccese) 12 punti; 2° Alfonso Martone (Monforte Campobasso) 7 punti; 3° Giuseppe Luciani (Bocciodromo Comunale Campobasso) 6 punti; 3° Giuliano Panichella (Riccese) e Pasquale Riccitelli (Riccese) 4 punti.

Categoria B femminile: 1^ Fernanda Ricciuti (La Torre Vinchiaturo) 8,5 punti; 2^ Grazia Lanzillo (La Torre Vinchiaturo) 4 punti; 3^ Marianna Di Mucci (Monforte Campobasso) e Flora Berlingieri (La Torre Vinchiaturo) 4 punti; 5^ Gabriella D’Ammassa (Monforte Campobasso) 2 punti.

Categoria D femminile: 1^ Patrizia Caradonia (Bocciodromo Comunale Campobasso) 2 punti; 2^ Patrizia Melideo (La Torre Vinchiaturo), Albertina Manna (La Torre Vinchiaturo) e Mariantonietta Ursillo (Riccese) 1 punto.

I primi quattro di ogni categoria hanno disputato il Master FIB Molise 2023, vinto da Corrado Puzo (La Torre Vinchiaturo) nella categoria A, Vincenzo Iengo (AVIS Campobasso) in B, Fabiano Iapaolo (Frosolonese) in C, Giuliano Panichella (Riccese) in D, Marianna Di Mucci (Monforte Campobasso) nella categoria B femminile e Mariantonietta Ursillo (Riccese) nella D femminile.

Le squadre campioni regionali 2023 sono state: l’AVIS Campobasso in 1^ Categoria, uscita di scena agli Ottavi di Finale dei tricolori societari per mani dei campioni d’Italia del Città di Perugia; La Rocca Oratino in 3^ Categoria, eliminata nei Quarti di Finale dal Città di Avezzano, team che ha vinto lo scudetto di categoria; La Torre Vinchiaturo nel Campionato Nazionale di Società femminile, squadra eliminata negli Ottavi di finale delle vice-campionesse d’Italia della Enrico Millo Baronissi.

Ai Campionati Italiani di Boccia Paralimpica, a Campobasso, medaglia d’argento per l’atleta della Monforte Campobasso, Samuele Tullo. Ai Campionati Italiani di bocce paralimpiche, Sitting, a Padova, l’atleta Mauro Piacente dell’Avis Campobasso ha vinto la medaglia di bronzo.

Squadra campione regionale del Trofeo CONI è stata la Riccese Riccia, che in Basilicata, a Nova Siri, con Christian Gioia, Leonardo Testa, Giorgio Zeolla e Simone Ciccotelli, accompagnati dai tecnici Enzo De Michele e Giuliano Panichella, hanno chiuso la kermesse al quinto posto finale nella specialità del Beach Bocce.

Pasquale Ursillo ed Enzo De Michele della Riccese, a Latina, si sono classificati al sesto posto alle finali nazionali del Circuito federale del Beach Bocce.

RICONOSCIMENTI PER LA FIB MOLISE – La FIB Molise ha ottenuto diversi riconoscimenti nel corso del 2023. Nel mese di maggio, all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, è stata la Presidenza del Consiglio Regionale del Molise, nel corso della Festa dello Sport della Regione Molise, a insignire il movimento boccistico molisano, diversi atleti e società del massimo riconoscimento di Palazzo D’Aimmo, allora presieduto dall’attuale assessore regionale allo Sport, Salvatore Micone.

A giugno, ad Agnone, la FIB Molise ha ricevuto dal gruppo di specializzazione dei giornalisti sportivi (USSI Molise), dalla presidente Valentina Ciarlante e dal vice Mauro Carafa, il Premio Ussi CONI Molise 2022, per “l’organizzazione che si è distinta per la promozione di una disciplina trasversale e che ha posto al centro della propria attività il territorio, riuscendo a condurre in Molise centinaia di atleti e ad aumentare la platea di appassionati”.

A dicembre la redazione di Telemolise Sport, nel corso del Gran Galà di Domenica Sport, format ideato dal direttore Antonio Di Lallo, ha insignito la FIB Molise e le Delegazioni provinciali FIB Campobasso e FIB Isernia, del premio Telemolise nel Cuore.

Sempre a dicembre, il CONI Molise, nel corso della cerimonia di consegna delle benemerenze sportive (Stelle di Bronzo al Merito Sportivo del CONI per i dirigenti Giuseppe Formato e Pasquale Mangione, per le società ABC Castelpetroso e Madonna delle Grazie Termoli), ha consegnato il Premio ‘Emozioni Sportive’ per l’organizzazione, sul territorio, delle finali scudetto dei Campionati Italiani di Società di 1^, 2^, 3^ Categoria e del Campionato Nazionale di Società femminile.

SOCIETÀ AFFILIATE ALLA FIB – Bocciofila Monforte Campobasso, Bocciodromo Comunale Campobasso, Bocciofila AVIS Campobasso, Bocciodromo Molisano Campobasso, ASD Santucci Sport Zone (Beach Bocce), La Torre Vinchiaturo, Morgione Ripalimosani, La Rocca Oratino, Bocciofila Riccese Riccia, Madonna delle Grazie Termoli, Bocciofila Montenerese Montenero di Bisaccia, DLF Isernia, ASAM Isernia, ABC Castelpetroso, Bocciofila Frosolonese, C.B. Il Laghetto Venafro, C.B. Castellano Castel del Giudice, C.B. Santa Lucia Civitella Alfedena, C.B. San Pio Agnone.