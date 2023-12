Angelica Fino sbarca in America

Dopo un anno di successi e soddisfazioni per aver portato le sue lezioni di Salsa Lady Style nel mondo (India, Egitto, e poi in Europa: Austria, Ungheria, Svizzera, Grecia, e molti altri festival nazionali e internazionali in tutta Italia) la ballerina professionista, nonché direttrice e insegnante della Time To Dance Academy, chiude l’anno in bellezza festeggiando l’anno che verrà, con un’ultima tappa straordinaria esibizione: NEW YORK!

Angelica Fino ha calcato il palcoscenico Dell’Empire Mambo New York, diretto dai maestri Adolfo Indacochea e Tania Cannarsa, esibendosi con il suo nuovo Assolo “Todo lo que soy”.



Dopo i titoli italiani e la finale al campionato del mondo di Pasos Libres dello scorso anno la ballerina professionista sta raccogliendo i frutti dei suoi sacrifici e ha la possibilità adesso di portare il suo stile in giro per il mondo.

La maestra porterà a casa questa nuovo traguardo tra gli allievi della Time To Dance Academy, molti dei quali sono impegnati in concorsi e competizioni di alto livello nelle varie discipline portate avanti nella scuola: danze latine, caraibiche, street.

L’associazione sportiva riaprirà i battenti l’8 gennaio dopo una breve pausa natalizia e promette un 2024 spumeggiante.