CLN CUS MOLISE-FUTSAL CESENA​4-1

(1-0 primo tempo)

Cln Cus Molise: Oliveira, Di Stefano, Nathan, De Nisco, Triglia, Pazienza, Nathan, Di Lisio, Sabia, Domeneghetti, Persichillo, Migliorini, Mariano. All. Sanginario

Futsal Cesena: Montalti, Jamicic, Venturini, Pieri, Dentini, De Bonnis, Yzeraj, Yamamoto Goncalves, Franceschini, Muraca Butturini, Piccioni, Nardino. All. Osimani

Arbitri: Vincenzo Lo Presti (Enna), Michele Romeo (Roma 2) Crono: Nicola Sorriso (Frattamaggiore).

Marcatori: 9’14” De Nisco pt; 10’06” De Nisco, 17’30” Oliveira, 19’35” Dentini, 19’56” De Nisco.



Fine d’anno da applausi per il Cln Cus Molise che al Palaunimol batte con una prestazione super il Cesena, sale a quota 9 punti e lascia l’ultimo posto in classifica. E’ stato un pomeriggio perfetto per i rossoblù di Sanginario che come sempre ci hanno messo cuore, intensità e testa raccogliendo i frutti di tanto lavoro. Il Cesena è stato imbrigliato dall’attenta difesa di casa e punita dalla precisione sotto porta dei molisani che possono guardare così al 2024 con grande fiducia.

La cronaca – Si parte con una chiusura super di Oliveira su Pieri che precede la rete del vantaggio locale. Gran palla nello spazio di capitan Di Stefano per De Nisco che controlla e brucia Montalti per l’1-0. Il match si mette subito bene per il Cus che spinge sull’acceleratore e sfiora il raddoppio quando sul rinvio di Oliveira De Nisco chiama alla grande risposta Montalti. Il Cesena cerca di riorganizzare le idee, approfitta di un errore in uscita del Cus ma Oliveira è superlativo nell’uscita bassa su Butturini. E’ poi Jamicic a provarci, Di Stefano ben appostato salva sulla linea. Subito dopo il capitano, in propensione offensiva corregge di testa il rinvio di Oliveira ma la sfera bacia la parte alta della traversa e termina fuori. Nel finale di tempo sono ancora i padroni di casa a sfiorare il raddoppio: Di Stefano offre a De Nisco che conclude di prima e non inquadra lo specchio.

Nella ripresa i cussini iniziano a mille. Ripartenza fulminea sull’asse De Nisco-Nathan, palla di un nulla al lato. E’ poi lo stesso numero 8 di casa ad andare via in velocità, solo davanti a Montalti prova a saltarlo ma conclude al lato. Il raddoppio è nell’aria e si materializza quando sul rilancio di un ottimo Oliveira, De Nisco prima chiama all’intervento Montalti e poi, approfittando della corta respinta, gonfia la rete. Gli ospiti provano a reagire con una botta di Jamicic controllata da Oliveira senza particolari problemi. Il Cln Cus Molise sfiorare il tris quando Triglia innesta il turbo e serve una gran palla a Nathan che non concretizza. La gioia è soltanto rimandata. Gli ospiti optano per il gioco a cinque e vengono puniti. E’ Oliveira, dopo aver bloccato una conclusione avversaria, a infilare dalla sua porta il pallone del 3-0. Il Cesena ha una reazione d’orgoglio e trova la rete della bandiera con Dentini. Negli ultimi secondi di gara c’è spazio per la quarta rete campobassana firmata ancora da De Nisco che mette a segno la sua tripletta personale scrivendo la parola fine sul confronto.