Un fronte comune contro l’inquinamento nella Piana di Venafro che coinvolga anche gli altri comuni confinanti. È questo in sintesi quanto emerso durante il consiglio comunale di Venafro, in cui si è discussa la mozione presentata dall’opposizione oer far fronte ai continui sforamenti di polveri sottili registrati in questi giorni sul territorio. Durante la seduta dell’aula consiliare è stato approvato il bilancio, ma le attenzioni erano tutte rivolte alla mozione presentata dalla consigliera Anna Ferreri per chiedere un tavolo di concertazione regionale sulla questione Piana di Venafro.

Alla proposta della Ferreri è stata aggiunta anche la mozione della maggioranza a firma del sindaco Alfredo Ricci, il quale ha chiesto che, oltre all’intervento dell’ente regionale, ci siano anche degli incontri con i comuni di Pozzilli, Montaquila e Sesto Campano affinché possano anche loro intervenire direttamente sulla questione dell’inquinamento. Sono state inoltre avanzate delle proposte per l’installazione di centraline mobili nei vari punti interessati dalla presenza di aziende che potrebbero essere potenzialmente inquinanti. Tutte proposte, inserite in un documento di sintesi votato all’unanimità dal consiglio comunale, che saranno nuovamente discusse a gennaio, durante il Consiglio monotematico a cui parteciperanno anche la Regione, l’arpa e le associazioni del territorio