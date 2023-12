Messa in sicurezza del rione Casalotti, il sindaco di Trivento Pasquale Corallo inaugura i lavori di circa 2 milioni di euro. Tecnicamente, si tratta di una sistemazione geotecnica delle aree in frana del versante del centro abitato del Comune di Trivento; un intervento importate, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2016. Oltre alla riqualificazione urbanistica della vasta area, principalmente i lavori andranno ad assicurare maggiore stabilità al terreno interessato da decenni da un movimento franoso, con evidenti segni di collasso strutturale alle abitazioni e alle infrastrutture. “È un giorno importante per la nostra Trivento e per il quartiere – così ha esordito il primo cittadino Pasquale Corallo, durante la cerimonia di inaugurazione, con presenti anche il vicesindaco, Sandra Stinziani, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelica Nicodemo – è un progetto partito nel 2016, con l’Amministrazione comunale precedente, poi con noi nel 2019 sono stati apportati degli interventi migliorativi, come il potenziamento dei sottoservizi e della pavimentazione. Un intervento, ripeto, importante ed atteso da tanti cittadini che oggi si vedono rivalutate anche le loro abitazioni, e un intervento vasto, che termina fino alla piazzetta dedicata alla Medaglia d’Oro al Valor Civile, la dottoressa Rita Fossaceca. Anche qui abbiamo riqualificato l’area, con un parco giochi per bimbi, dedicata proprio a loro che erano tanto amati dalla nostra cara Rita”. Il sindaco Corallo ha poi voluto ringraziare la struttura tecnica comunale, il segretario, la ditta esecutrice dei lavori e, infine, i cittadini che hanno riconosciuto l’importanza e la portata dell’intervento, superando i disagi che, inevitabilmente si creano quando si apre un cantiere. Sempre Corallo, infine, ha elencato i nuovi cantieri che saranno aperti a breve, la realizzazione di una nuova ala della Scuola dell’Infanzia, cantiere già aperto; il completamento del Centro Polifunzionale con i fondi del PNRR; la realizzazione di una strada che lungo il torrente Rivo porta al ponte di contrada Codacchi; il Centro diurno per Anziani e giovani, di prossima realizzazione nel sito comunale di Colle san Giovanni; la messa in sicurezza della scalinata san Nicola; messa in sicurezza delle strade di Casale San Felice, Maiella, Serraconi, Montelungo; è in fase di ultimazione il progetto di un parcheggio alla rotonda, ingresso nord della Città.