A Colli a Volturno hanno vandalizzato lo storico mulino Raddi, una struttura vincolata dalla Soprintendenza dei beni culturali facente parte del patrimonio di un’intera comunità.

La denuncia arriva dagli attuali eredi della famiglia, che conservano il mulino come un prezioso scrigno di ricordi e tradizioni.

La porta originale del 1830, che aveva resistito perfino alle piene del Volturno, poco ha potuto contro l’inciviltà. Probabilmente chi ha compiuto il gesto credeva che ci fosse qualcosa da rubare, ma nella stanza scassinata non hanno trovato nulla, solo legname. Non contenti, però, i vandali hanno rovesciato i bidoni di raccolta dell’acqua e lasciato sporcizie e feci ovunque.

Si tratta almeno della terza volta che il mulino viene vandalizzato, denunciano i proprietari.