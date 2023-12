L’Associazione Centro Storico Trivento e la Congeav guardie ambientali sezione di Trivento organizzano una conversazione sul tema della cura della casa comune, per oggi venerdì 29 dicembre 2023 alle 18.30, nei locali del Seminario Vescovile. La pandemia prima e le guerre poi hanno messo in secondo piano nella attenzione dei mass media la questione ecologica – si riporta nel comunicato – Papa Francesco, che ad essa ha dedicato una enciclica “storica” quale la Laudato sì, nel giorno di San Francesco, il 4 ottobre 2023 è tornato a pronunziarsi sul tema con la esortazione Laudate deum. Francesco ricorda a ciascuno di noi che non c’è tempo da perdere e che bisogna attivarsi a tutti i livelli per contrastare crisi climatica, il riscaldamento globale, la perdita di biodiversità, minacce per la vita stessa dell’uomo su questo pianeta, che è anche l’unico di cui disponiamo. Già nell’ottobre 2022 la Congeav e la allora nascente Associazione Centro Storico collaborarono per la pulizia del costone di Via Codarda; entrambi i sodalizi hanno nel proprio dna la difesa del territorio e l’educazione ambientale, in particolare delle nuove generazioni.