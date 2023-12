A quanto pare non sono destinati ad avere fine i viaggi tormentati dei molisani, che ad ogni ritorno in Molise hanno sempre qualcosa da raccontare sul viaggio assurdo che gli è toccato, soprattutto nelle festività quando i vagoni sono troppo pochi per trasportare tutti a casa. La deduzione sarebbe logica a giudicare la notizia che nei prossimi giorni dovrebbe essere rinnovato il contratto di servizio tra la Regione Molise e Trenitalia per la nuova organizzazione del trasporto ferroviario nella regione e, incredibile da credersi, pare che le linee regionali potrebbero essere interessate da pesantissimi tagli che riguarderanno i collegamenti per Roma e Napoli e la chiusura dei collegamenti con Termoli. Una notizia assai preoccupante e che ha portato il consiglio comunale di palazzo san Giorgio, nella sua ultima seduta di fine anno, a votare una mozione presentata su quest’argomento dai consiglieri Antonio Battista, Giose Trivisonno, Bibiana Chierchia, Stefano Ramundo per il Pd, antonio Vinciguerra e il presidente del Consiglio Guglielmi per il Movimento 5 stelle: mentre si discute di spopolamento e di calo demografico, di assenza di servizi e di calo occupazionale, la regione Molise prende queste decisioni che faranno morire la regione, hanno fatto presente i consiglieri. Questi ulteriori tagli causeranno disagi che andranno ad aggiungersi a quelli che già vengono patiti dalla popolazione molisana a causa della prolungata sospensione della circolazione sulle tratte per Roma, Napoli e Termoli. I consiglieri firmatari chiedono che il sindaco Felice adotti iniziative urgenti nei confronti della regione perché questo definanziamento sul sistema ferroviario non trovi attuazione ma anzi si proceda alla erogazione di ulteriori risorse per aumentare il numero delle corse anche in considerazione degli stanziamenti in spesa sulle tratte ferroviarie regionali che diversamente risulterebbero vanificati. Inoltre i firmatari chiedono che si faccia il possibile perché il presidente Roberti receda dalla posizione assunta.

Nella seduta odierna di Consiglio comunale sono state anche approvate 4 proposte di delibera collegate al Bilancio di previsione già approvato e da presentare in giunta e le aliquote Imu, che restano invariate rispetto al 2023. “Abbiamo anche votato per la ricognizione delle nostre partecipate- ha spiegato l’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella- che poi servirà per redigere il consolidato del nuovo anno. Tra le varie cose, sarà dato mandato all’Anac per una ricognizione sulla qualità, quantità e economicità dei servizi affidati alla Sea”. Mrt