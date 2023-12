Share on Twitter

Si terrà il 28 dicembre 2023, con inizio alle ore 21.00, presso l’Auditorium del Liceo Classico Statale “Mario Pagano” di Campobasso, la seconda edizione del contest musicale regionale “Mic Drop”. A condurlo un ospite speciale, Pippo Pelo, noto speaker radiofonico di Radio Kiss Kiss e personaggio televisivo italiano. “Mic Drop” è un concorso musicale aperto a tutti i giovani artisti (solisti e band musicali), di età compresa dai 15 anni ai 34 anni della regione, organizzato dal Comune di Campobasso e dall’Ambito Territoriale Sociale. Rientra nelle attività ludico ricreative volte, in maniera particolare, alla prevenzione delle droghe attraverso la musica, “con la promozione della cultura, lanciamo un messaggio di prevenzione delle dipendenze rivolto ai più giovani e non solo – fa sapere l’assessore del Comune di Campobasso con delega alle Politiche sociali e Giovanili, Luca Praitano – questa seconda edizione del contest musicale va in questa direzione, una manifestazione che cresce con entusiasmo, confermando gli obiettivi che ci siamo prefissati”. A decretare il vincitore, tra i sei musicisti finora selezionati, dunque, sarà l’evento finale del 28 dicembre 2023, presso l’Auditorium del Liceo Classico Statale “Mario Pagano” di Campobasso. La partecipazione è aperta e gratuita, previa iscrizione e fino ad esaurimento posti, al seguente link: www.bradiphouse.it/ticket