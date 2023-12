Rinnovo delle tessere per la libera circolazione ai portatori di invalidità, le indicazioni del Comune di Trivento. In considerazione della scadenza annuale delle tessere per la libera circolazione ai portatori di invalidità – fanno sapere dall’Area Politiche sociali del Comune di Trivento – si comunica che le operazioni di rinnovo per l’anno 2024 inizieranno il 1° gennaio 2024 e termineranno entro e non oltre il 31 marzo 2024. Tutte le istanze di rinnovo che perverranno oltre detta data non saranno validate e pertanto verranno depennate dagli elenchi agli atti dello scrivente servizio. I documenti che occorrono sono: situazione ISEE 2024 riferito all’anno precedente della richiesta; copia della certificazione sanitaria rilasciata dalla Commissione Medica con indicazione della percentuale di invalidità; autorizzazione al trattamento dei dati personali a firma dell’interessato con allegato documento di riconoscimento in corso di validità. Nelle more del procedimento del rinnovo, la tessera rilasciata per l’anno 2023 conserva la propria validità fino alla data del 31 marzo 2024. Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Trivento al numero 0874.873436, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.