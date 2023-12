Giornata di ripresa dei lavori per le molisane di quarta serie. Alcuni calciatori del Campobasso hanno anticipato a ieri il ritorno in Molise. Tutti al lavoro a Campodipietra fino alla mattina del 31 quando Pergolizzi darà un nuovo rompete le righe con appuntamento al due gennaio. Il ds Filipponi stila un bilancio del periodo di mercato che per il Campobasso è andato da metà novembre approfittando di alcuni svincoli anticipati fino al 17 dicembre. Tuttavia, le intenzioni della società vanno oltre: si parla del possibile arrivo in rossoblu a gennaio di un attaccante e due fuori quota. A questi movimenti che daranno un volto definitivo alla squadra si accompagneranno delle uscite come quella, ad esempio, di Tarcinale che farà il suo ritorno ad Avellino. Soddisfazione in casa Campobasso con la consapevolezza che il compito arduo spetta nel girone di ritorno: si gioca tutto nel giro di pochi punti. Dalla squadra rossoblu prima al Roma City settimo appena sei punti, segnale che gli equilibri sono davvero molto sottili in vetta ma anche in coda.

Ne sanno qualcosa anche il Termoli ed il Vastogirardi che, numeri alla mano, hanno bisogno di alzare la propria media punti per portare a casa la salvezza. Anche i giallorossi e gli alto molisani hanno ripreso i lavori dopo la breve pausa natalizia. Entrambe appaiono sulla strada giusta per fare un buon girone di ritorno e sperano che i rispettivi interventi sul mercato possa dare la spinta giusta. In questo senso Vastogirardi Fano alla prima di ritorno appare come uno scontro salvezza a tutti gli effetti. Il Termoli, oggi al penultimo posto, necessita di un’inversione di marcia che con Carnevale in panchina sembra essere iniziata. Fanalino di coda l’Fc Matese che non ha tratto giovamento dai movimenti di mercato in entrata delle ultime settimane. I lavori per il Matese riprenderanno domani a Piedimonte Matese.

Altri movimenti dell’ultima finestra di mercato: gli ex Campobasso Bontà e Giampaolo sembrano vicini a vestire la maglia della Sambenedettese. I due scenderebbero dalla Lega pro, dunque, è necessario un tempo tecnico prima del loro impiego con la società marchigiana. Un altro ex Campobasso torna nel girone F: si tratta dell’attaccante Cristiano Ingretolli destinato a vestire la maglia del Roma City. In Molise è stato nella stagione 2017/2018. L’Avezzano rinforza il pacchetto arretrato: domani si unirà al gruppo Ricardo Kabwanga Kazadi, terzino sinistro, classe 2005, di nazionalità belga. Il giocatore si aggiunge agli innesti del macedone Damcevski e di Giacalone, finalizzati ad alzare il livello di sicurezza difensiva.