Il Natale a Gambatesa. Il presepe nella chiesa di San Nicola con raffigurati piazza Municipio e largo Fontana. Chiunque vuole visitare Gambatesa in questi giorni di festa, può apprezzare una Natività davvero singolare, con raffigurati due luoghi simbolo del paese: piazza Municipio e largo Fontana. Un incontro simbolico tra la tradizione cristiana e il presente, che ci invita ad entrare da protagonisti nel presepe ed essere “conquistati” da questa nuova luce di speranza. Una realizzazione impegnativa e di pregio, fatta da mani esperte, precisamente dal Gruppo “Natale a San Nicola”, costituito da: Iadarola Rosanna, Iadarola Carmelina, Di Maria Dina, Amorosa Maria, Abiuso Peppino, Curiale Luigia, Ripitelli Filomena, Laezza Maria, Di Tempora Giuseppe. Un’occasione, dunque, per visitare Gambatesa, con il suo bellissimo presepe, collocato in una chiesa di alto valore artistico, datata tra il XIV – XV secolo ed eretta sotto il nome di san Sebastiano “fuori la terra di Gambatesa”. Dal 1586 al 1653 fu sacrificata dai minori conventuali di San Francesco chiamati anche “della scarpa, che risiedevano nel vicino convento. A seguito dei danni causati dal terremoto nel 1688 venne ricostruita nel 1696 e riconosciuta solennemente con il nome di San Nicola. I lavori di restauro del 1987 hanno nuovamente riconferito alla chiesa I’originale struttura, restituendole quello splendore proprio dell’arte sacra romanico-rinascimentale. All’interno sono conservate delle tele della scuola napoletana datate del ‘600-‘700. Tra queste ricordiamo in particolare la tela sulla quale è effigiata l’Immacolata e rivestita di una cornice intagliata e dorata. L’abside rappresenta la parte più antica e autentica della chiesa. Nei muri esterni sono visibili degli elementi pratici ma anche con funzione decorativa composti da materiali appartenenti ad antichi edifici ormai andati distrutti.