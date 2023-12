Il Comune di Trivento organizza il mini campus invernale. L’Associazione sportiva dilettantistica Bloom Sports Trivento, in collaborazione con l’Amministrazione comunale trignina – fa sapere l’assessore con delega alle Politiche sociali, Sandra Stinizani – propone “Giochiamo con l’inverno”, il mini campus invernale. Nei giorni 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2023, presso la Palestra auditorium scolastica, di via Acquasantianni, ospiterà i giovani dai 5 ai 10 anni, per fare attività motoria-kick boxing, calcio, attività ricreative, magia, pallavolo, basket, gonfiabili e tante altre iniziative. È prevista la merenda al sacco e un regalo per tutti. L’orario va dalle 9.30 alle 12.30. Il contributo per la partecipazione è di euro 10,00. A seguire i ragazzi durante il campus saranno gli istruttori della Bloom Sports, Giovanni Alfieri e Mihaela Scurtu, con la collaborazione del mago Fabio, del mister Savino Ianniruberto e del professore Gianpiero Porfirio.