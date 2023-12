Il centro storico di Trivento, di per sé, è un patrimonio architettonico e culturale che trova pochi paragoni. Partiti da questo assunto, possiamo aggiungere che se poi il centro storico viene impreziosito, in questo periodo natalizio, da addobbi e luminarie, il risultato diventa davvero eccezionale. Definirli addobbi, in realtà, è riduttivo, è più appropriato il termine di creazioni che maturano tra le mani di chi ha uno spiccato senso artistico. Stiamo parlando dell’albero di Natale realizzato in piazza Cattedrale, dalla famiglia Di Zanna, oramai diventato meta di tanti curiosi, visitatori e di tanti bambini, soprattutto loro, che, dopo tanto vagare, spegnendo per un attimo le luci virtuali ed offuscanti dei cellulari, hanno probabilmente compreso da dove potrebbe partire Babbo Natale con le sue renne: dallo “scalone” di piazza Cattedrale, in Trivento, da un prezioso angolo del centro storico che vuole tornare a brillare. Dalle stelle torniamo, purtroppo, alla realtà: è stato realizzato un albero speciale, anche perché rimanda ad una riflessione, riposta dentro un fiocco rosso, messo volutamente sui verdi rami dell’abete. Un simbolo delle tante vite spezzate, di tante donne depredate dei loro sogni, della loro serenità. Quante riflessione porta questo albero, forse anche senza volerlo, e un’altra la vogliamo aggiungere: una comunità è degna di questo nome quando tutte le sue parti, piccole e grandi, nessuna esclusa, pensano e si impegnano, anche con poco, a farla crescere. A tal riguardo, scomodiamo tra le stelle “del patrio suol”, Niccolò Tommaseo, che scriveva: ogni atomo è armonizzato con l’immenso universo; e la sua natura dipende dalla natura del tutto. Giova, ad intendere le cose grandi, studiare le piccole. E viceversa.”