Trivento, iniziati i lavori per il rispristino del ponte sul torrente Rivo. La bomba d’acqua del mese di giugno scorso ha letteralmente portato via l’infrastruttura, creando non pochi problemi ai numerosi residenti delle contrade. Infatti, il ponte sull’affluente del fiume Trigno, in località Macchialaccavone, permette il collegamento a numerose contrade del vasto agro del Comune di Trivento. “Dopo un lavoro laborioso – fa sapere l’assessore con delega ai Lavori Pubblici, Angelica Nicodemo – e grazie ai continui contatti con l’Assessorato preposto della Regione Molise, siamo riusciti a sbloccare i lavori e iniziare così il recupero dell’infrastruttura e con essa il prezioso collegamento con le varie contrade. Dopo aver adempiuto a tutte le procedure burocratiche e al coordinamento degli interventi, dunque – conclude Nicodemo – stiamo risolvendo una problematica che si trascina da oltre sei mesi. Colgo l’occasione per formulare a tutti gli auguri di buone feste”.