Prende forma il progetto del Comune di Campobasso, finanziato dal Pnrr, finalizzato a rinnovare il parco degli autobus urbani con sei nuovi mezzi elettrici. La gara è stata aggiudicata al Raggruppamento temporaneo di impresa Iveco-Enel X Way Italia per un importo pari a 3.202.000 oltre Iva. Il nuovo step prevede l’installazione di 6 colonnine di ricarica: due verranno collocate nell’area del terminal degli autobus extraurbani e quattro, in via provvisoria, in via E.De Capoa. L’avvio dei lavori è previsto il 22 dicembre. L’obiettivo minimo da raggiungere stabilito dal Pnrr è rappresentato dall’entrata in esercizio di almeno due bus entro il 31 dicembre 2024 e di complessivi sei bus, compresi i precedenti, entro il 30 giugno 2026 con alimentazione elettrica o a idrogeno.