Il centro storico di Trivento si prepara alle feste natalizie con i lavori ad uncinetto. La parte antica del paese trignino si prepara ad accogliere cittadini e visitatori, in queste festività natalizie. L’Albero ad uncinetto, in largo Porta Maggiore, le luminarie su via Piano, e le composizioni ad uncinetto su via Torretta, anche quest’anno riproposte dalla residente Cristina Mastroiacovo. La parete dell’abitazione privata è stata abbellita con dei meticolosi e pregevoli lavori, tra sacro e profano, raffiguranti la Sacra Famiglia e i personaggi di Babbo Natale e la Befana, il pupazzo di neve e altri. Un angolo davvero spettacolare, che invita a visitare l’antico centro storico di Trivento e che introduce al clima natalizio. Le composizioni ad uncinetto, non solo sono l’espressione delle emozioni che l’autrice ha voluto e ha saputo rendere visibili, ma è anche un modo per rendere ancora più accogliente la Città, un motivo in più per apprezzarla e visitarla.