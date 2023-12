Il Consiglio comunale di Trivento ha approvato il Bilancio di previsione entro i termini del 31 dicembre, “è un risultato storico – commenta il sindaco Pasquale Corallo – si è sempre dovuto fare ricorso alle proroghe, ora invece siamo riusciti a chiudere l’importante documento di gestione entro i termini. Questo sta ad indicare, oltretutto, che il nostro Ente ha un bilancio sano e un’amministrazione competitiva. Per questo importante risultato ringrazio gli assessori e i consiglieri del gruppo politico di maggioranza, ringrazio il segretario comunale, Pasquale De Falco, i rispettivi capi settore Finanziario, Eusonia Commatteo, e Tecnico, Enzo Civico, e con loro l’intera struttura comunale. Desidero aggiungere – continua Corallo – nonostante la spada di Damocle del decreto ingiuntivo per l’area industriale, arrivato nel 2019 per fatti antecedenti a questa amministrazione comunale, e con il conseguente piano di rientro, stiamo portando avanti numerosi lavori con tanti cantieri. In questi giorni abbiamo chiuso i lavori di messa in sicurezza del Rione Casalotti, con un investimento di 2 milioni di euro. Lavori che riqualificano un’ampia area della Città, interessata da un importante movimento franoso. Abbiamo letteralmente cambiato il volto a questo rione, migliorando i servizi per i nostri cittadini. Inoltre, con i fondi del PNRR, abbiamo aperto il cantiere che ci darà una nuova ala della Scuola dell’Infanzia, con un investimento di 580mila euro, e a breve apriremo il cantiere del Complesso Polifunzionale, su corso Beniamino Mastroiacovo, con un finanziamento di 1 milione e 200 mila euro. Infine, siamo in attesa di aprire anche il cantiere per il rifacimento del Ponte sul Torrente Rivo, venuto giù con l’alluvione dello scorso mese di giugno. In merito a questo evento calamitoso, siamo in attesa che la Regione Molise possa concederci il finanziamento richiesto, pari a 800mila euro, per tutti i danni subiti. A tal proposito, mi scuso per i disservizi che i nostri cittadini stanno vivendo, ma la Regione ha approvato da poco il Bilancio 2023 e, ripeto, siamo in attesa del positivo riscontro alla nostra richiesta, avanzata non appena il presidente Francesco Roberti si è insediato, con la sua nuova Giunta. Colgo l’occasione – termina Corallo – di fare gli auguri natalizi e di buon anno a tutta la cittadinanza, alla nostra amata Trivento”.