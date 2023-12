Al Consiglio comunale di Trivento il Bilancio di previsione. L’assise civica, in seduta straordinaria, è stata convocata per questa sera, 19 dicembre alle ore 20.00 in prima convocazione, ore 21.00 in seconda convocazione, presso il Centro polifunzionale su Corso Beniamino Mastroiacovo. All’ordine del giorno sono stati inseriti i seguenti argomenti: lettura ed approvazione verbali della seduta consiliare del 06/12/2023; 2. Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 197 del 21.11.2023; 3. Revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e S.m.i. – partecipazioni possedute al 31.12.2022; 4. Determinazione degli importi dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio anno 2024; 5. Verifica delle qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Determinazione del valore di cessione e di affitto; 6. Adeguamento costi di costruzione ai sensi dell’art. 16, comma 9, del dpr 380/2001; 7. Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) triennio 2024-2026 – Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 170, comma i del d. lgs. 267/2000; 8. Approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell’art.151 del D.lgs. 267/2000 e art. 10 del D.dlg.118/2011; 9. Interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri comunali; 10. Comunicazioni del Sindaco.