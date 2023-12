Share on Twitter

Auguri a Mario Mariano neo dottore in Ingegneria. Lo studente triventino, in data 18 dicembre 2023, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha discusso la tesi triennale in Ingegneria Gestionale. Al neo ingegnere vanno gli auguri da parte della madre Giuseppina. Complimenti anche dalla redazione de “Il Giornale del Molise”.