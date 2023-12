Il consueto e tradizionale scambio di auguri di Natale, in municipio a Termoli, tra il vescovo Gianfranco De Luca e il sindaco di Termoli, Vincenzo Ferrazzano. Visibilmente commosso Ferrazzano ha dichiarato: “Non vi nascondo, che oggi, dopo tanti anni in cui sono stato presente in questa sala consiliare in occasione di questo scambio di auguri natalizi, potervi porgere gli auguri di Natale come sindaco, mi riempie di gioia.” In risposta il VvescovoDe Luca ha sottolineato l’importanza dell’amministrazione e della casa comunale: “Ho molta gratitudine nei confronti dell’amministrazione per tutta l’attenzione che avete avuto nei miei confronti. La casa comunale rappresenta la casa dell’accoglienza, della vicinanza, della prossimità e delle istituzioni al nostro popolo.”