Una protesta nel quartiere di Difesa Grande, per difendere l’autonomia dell’Istituto comprensivo Pace, per accorparlo ai due istituti della Brigida e della Schweitzer. “Una doccia fredda”, così come ha definito la questione la preside dell’Istituto Achille Pace, Luana Occhionero. “Se analizziamo il dato numerico, sia il plesso di Difesa Grande, che la scuola secondaria Schweitzer sono gli istituti più grandi della città. Questa scuola dal 2019 al 2024 ha avuto dei numeri in crescita. Sul tavolo della contrattazione dobbiamo specificare che Difesa Grande è un paese all’interno di una città”, ha ribadito la preside.