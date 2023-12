“L’Albero dell’Amore violato”, la Proloco di Salcito mette sulle palline i nomi delle 109 vittime di femminicidio in Italia. Una iniziativa speciale, che coniuga la magia del Natale con la piaga sociale del femminicidio, voluta dalla Proloco Salcitana. Nella piazza centrale di Salcito è stato installato l’Albero dell’Amore violato, con i nomi delle 109 vittime di femminicidio in Italia, nell’anno 2023, “un segno, che dopo la panchina rossa – fa sapere il presidente Aurora Filacchione – vuole farci sentire vicini a quelle donne che soffrono per colpa di un sentimento malato. Dal nostro piccolo paese – continua Filacchione – vogliamo far partire un messaggio di solidarietà e di incoraggiamento per tutte quelle donne, affinché possano tornare libere di amare”.