Grave incidente sulla statale 16, nel tratto che collega Termoli a Petacciato. Un autobus della Sati che collega Pescara a Campobasso e con una ventina di passeggeri a bordo, si è scontrato con una Ford C-Max. Nel drammatico incidente ha perso la vita un bambino di 11 anni, che era in auto con il papà e che – subito dopo l’incidente- è stato trasportato in codice rosso al San Timoteo, dove purtroppo non ce l’ha fatta, arrivando esanime all’ospedale di Termoli. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una terza vettura che nell’impatto è uscita fuori strada ed è finita in una cunetta. Sembra che alla base del grave incidente ci sia stato un sorpasso azzardato, ma sono in corso gli accertamenti per appurare la dinamica che ha portato al tremendo scontro. L’uomo alla guida dell’auto, il padre del bambino è stato ricoverato con fratture multiple, sempre al San Timoteo. Entrambi residenti a Termoli. Sul posto i Vigili del fuoco, diverse ambulanze del 118, la polizia stradale. La circolazione è stata temporaneamente interdetta all’altezza del km 525 nel territorio di Petacciato Marina ed il traffico è stato deviato sulla ss 157 e sulla strada provinciale. Una giornata nera per il Molise, che a causa di un drammatico destino comune perde due dei suoi figli. Soltanto poche ore prima, un bambino di soli 9 anni, è morto nell’incendio divampato nella sua casa a Campobasso. Un giorno da dimenticare per la nostra regione, che non può far altro che piangere un’altra vittima, che è volata via troppo presto.