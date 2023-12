“Siamo tutti sconvolti per quello che è successo. I genitori hanno provato a salvare tutti ma non ci sono riusciti”. È la testimonianza del nonno del bambino morto la notte scorsa nell’incendio della sua abitazione a Campobasso. L’uomo, Antonio, abita al piano di sotto dell’edificio. “È successo intorno a mezzanotte – racconta -, io me ne sono accorto perché ho sentito il rumore di mattonelle che scoppiavano. C’era tanto fumo in casa, proveniente soprattutto da un divano, e i bambini, che in quel momento stavano dormendo, lo hanno respirato. Alessandro non ce l’ha fatta, gli altri due, ringraziando il Signore, si. La madre ha fatto in tempo a portare fuori la più piccola”.