I Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno arrestato un uomo in flagranza di reato, mentre perquisivano la sua abitazione. Il 35enne era già titolare di diversi precedenti e dimorante in provincia di Campobasso. Nella sua abitazione sono stati ritrovati due pezzi di Hashish del peso di 62,60 grammi e materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti, tutto debitamente sottoposto a sequestro. L’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale più vicina. Nella successiva udienza, dinanzi al giudice competente, l’arresto è stato convalidato.