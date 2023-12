Vento forte in gran parte della regione con temperature scese quasi ovunque di qualche grado.

Solo qualche cartellone pubblicitario abbattuto, mentre a Venafro un albero è caduto su un’auto in sosta, provocando solo danni alla macchina al cui interno non c’era nessuno,.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza anche il tetto di una casa dalla quale erano cadute alcune tegole