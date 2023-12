Nuove iniziative in vista delle festività natalizie promosse dall’associazione Preistoris. Il primo appuntamento è per il 18 dicembre in piazza Celestino V a Isernia con la realizzazione di uno speciale e particolarissimo albero di natale.

I bambini sono invitati a recarsi in piazza Celestino V a partire dalle ore 15:00 e a portare un pastorello, una casetta, del muschio, della carta e tutto quello che può essere utile per allestire insieme un presepe. Alle 18 è prevista invece l’accensione dell’albero, l’inaugurazione del presepe i cori natalizi.

Dopo le inaugurazioni dell’albero di Natale e del presepe, l’appuntamento ai cittadini è per la notte di San Silvestro a partire dalle ore 22:30 con una catena umana solidale in omaggio alle donne vittime di femminicidio, che si muoverà successivamente verso il centro storico per dare inizio ai festeggiamenti per il nuovo anno.